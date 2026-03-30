Más de 26 mil efectivos de FFAA en acciones a nivel nacional para garantizar seguridad durante Semana Santa

Tegucigalpa- El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mario Rivera, informó que más de 26,000 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Militar del Orden Público se encuentran desplegados en distintas zonas del país para brindar seguridad y asistencia a veraneantes durante la Semana Santa.

Las acciones incluyen presencia en carreteras, playas, balnearios, centros turísticos y actividades religiosas. Además, se han instalado 279 puntos de control y 15 puestos de socorro, así como talleres móviles, áreas de descanso, ambulancias, embarcaciones y aeronaves en estado de apresto para atender emergencias.

#VeranoSeguro2026 | Las #FFAA, a través de la @PMOPHN, realizaron operaciones de seguridad en distintos balnearios del país en apoyo a #CONAPREMM durante la Semana Santa, mediante presencia permanente y patrullajes estratégicos con el objetivo de prevenir incidentes, disuadir… pic.twitter.com/DDc2RC4WBg — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) March 30, 2026

Rivera detalló que aproximadamente 250 rescatistas del Batallón Humanitario y de Rescate se han desplazado a los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Choluteca para apoyar a la población.

El despliegue de las Fuerzas Armadas se mantendrá hasta el próximo 5 de abril, con el objetivo de garantizar la seguridad, atención y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad durante el feriado de Semana Santa.LB