Más de 2,500 jóvenes acudieron al RNP el fin de semana a solicitar su DNI

Tegucigalpa – El comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Rolando Kattán, informó este lunes que un total de 2 mil 750 nuevos electores llegaron a enrolarse este fin de semana a nivel nacional, al cierre de la fecha de vencimiento del plazo para que los jóvenes que cumplen años antes del 30 de noviembre solicitaran su Documento Nacional de Identificación (DNI).

El funcionario dijo que si bien es un número bajo, durante todo el periodo del cuatrienio, los nuevos votantes han estado asistiendo al RNP a gestionar su DNI.

Kattán recordó que la fecha de vencimiento para entrar en el censo nacional electoral está estipulada en la ley para que el Consejo Nacional Electoral (CNE), puedan empezar a trabajar en la distribución por cuadernillos y comenzar su impresión.

Ante la propuesta de ampliar el plazo para que los jóvenes soliciten su DNI hasta el 30 de septiembre, el funcionario señaló que “toda decisión tiene una reacción, extender el tiempo generaría tiempos más apretados para la generación y distribución de los cuadernillos electorales”, pero que si se amplía, están listos para dar el servicio a la ciudadanía. VC