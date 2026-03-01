Más de 23 mil hondureños nacieron en los primeros meses del 2026, según RNP

Tegucigalpa – El comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Rolando Kattan, reveló que más de 23 mil hondureños nacieron en los primeros dos meses del presente año.

Confirmó que ya se pueden hacer inscripciones de nacimiento de hondureños en los Estados Unidos.

“Al día de hoy hemos inscrito 23 mil hondureños nuevos o nacidos, de los cuales, dos mil se han inscrito en Estados Unidos”, dijo el comisionado.

Asimismo, informó que en el país hay más de 6.5 millones de hondureños registrados y la población total son más de 10 millones.

Comentó que el RNP recibe diariamente distintos reportes de nacimiento del país.

Francisco Morazán es el departamento donde se registra los mayores nacimientos durante el 2026 con tres mil 453 casos.

Por otro lado, Kattan confirmó que el RNP ha inscrito dos mil 857 divorcios y cinco mil 840 defunciones. AG