Más de 22 mil análisis científicos se realizaron en el 2025

Tegucigalpa – Medicina Forense entregó al sistema de justicia más de 22 mil análisis de indicios que hacen posible el esclarecimiento de los hechos que requieren una investigación criminal, una resolución en el ámbito civil o en cualquier otra instancia administrativa o jurisdiccional.

La experiencia y conocimiento de los peritos al servicio de la justicia se traduce en datos que se informan en un dictamen pericial que llega a manos de las autoridades que han requerido del análisis o estudio de los indicios recolectados en las escenas del crimen o determinados a partir de la extracción de muestras.

Es así que según reportes oficiales de los peritos que laboran en los Laboratorios Criminalísticos y Forenses de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público 22 mil 326 indicios fueron recibidos por la Sección de Control de Evidencias, dependencia que los distribuye en los diferentes laboratorios.

Es así que el Laboratorio de Balística entregó 3 mil 125 análisis, el Laboratorio de Biología mil 301, el de Documentología 110, el de Marcas y Patrones 529, el Químico Toxicológico 13 mil 046, Serología Forense 4 mil 158 y el de Video Forense 57.

Los indicios ingresados provienen en su mayoría de los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho, Comayagua, Intibucá, La Paz y Francisco Morazán. IR