Más de 214.000 migrantes trabajan en España gracias al arraigo, un 40% más que hace un año

Madrid.- Más de 214.000 extranjeros de 16 años o más que cuentan con autorización de residencia por arraigo trabajan en España, lo que supone un 40 % más que hace un año, y en su mayoría desempeñan empleos indefinidos a tiempo completo en la hostelería, actividades administrativas, la construcción o el comercio.

Colombia y Perú están entre los países de origen más comunes de esos trabajadores, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones relativos a 31 de diciembre de 2025 y divulgados este jueves por el Gobierno español.

En el primer trimestre de 2025, había 155.000 personas con arraigo afiliadas a la Seguridad Social, cifra que llegó a más de 197.000 en septiembre.

El máximo histórico de la serie se alcanzó en el último trimestre, con 214.085. La mayoría, el 58 %, tienen en vigor una autorización de arraigo familiar, seguidas por quienes poseen autorización de arraigo social (21 %).

El perfil del trabajador

El 46 % de estos cotizantes vía arraigo presentaba un contrato indefinido a tiempo completo y los sectores de actividad predominantes fueron la hostelería (17 %; 37.036 personas); las actividades administrativas (14 %); la construcción (13 %) y el comercio (13 %).

Entre los afiliados con autorización por arraigo predominan los hombres (55 %) frente a las mujeres (45 %). Estas cifras han aumentado un 38 % (31.965 personas más) en el caso de los hombres y un 41 % en el de las mujeres (28.180) en el último año.

La edad media se sitúa en los 36 años, aunque hay diferencias según los países de origen. Mientras Pakistán muestra la edad media más baja, con 33 años, los afiliados de Venezuela y Cuba superan los 40.

Colombia, Marruecos y Perú son los países de procedencia más destacados en cuanto a número de personas con autorización de residencia por arraigo dadas de alta en la Seguridad Social al finalizar 2025, con el 29 %, 14 % y 10 %, respectivamente.

394.110 regularizados por arraigo

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destaca que, a 31 de diciembre pasado, el número de extranjeros con una autorización de residencia por arraigo en vigor ascendía a 394.110, un incremento del 26 % respecto a 2024.

Las personas con autorización de residencia por arraigo representan el 11 % del total de autorizaciones en régimen de extranjería.

Las provincias de Madrid y Barcelona concentran el 31 % de las personas con una autorización de arraigo en vigor, con 65.816 y 57.553, respectivamente.

Casi 7 de cada 10 jóvenes extutelados trabajan

El Observatorio Permanente de la Inmigración también publicó la actualización de la estadística sobre niños, niñas y jóvenes no acompañados y jóvenes que han estado tutelados, de 16 a 23 años, con una autorización de residencia en vigor hasta el pasado 31 de diciembre.

Hay 20.201 personas en este grupo, lo que representa una variación del 15,8 % en el último año y del 0,4 % en el último trimestre de 2025.

El 59 % formaba parte del mercado laboral, un porcentaje de afiliación a la Seguridad Social que sube al 69 % entre los jóvenes extutelados más mayores, entre 18 y 23 años. EFE/ir