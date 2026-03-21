Tegucigalpa – Más de 2 mil cámaras del Sistema Nacional de Emergencia 911 no funcionan, confirmó el portavoz de la institución Leonel Espinoza.

El portavoz dijo que recibieron la institución con 7 mil 300 cámaras a nivel nacional de las cuales más de 2 mil se encuentran inoperativas, detalló.

De las 5 mil 23 cámaras activas, un total de mil 520 se distribuyen en la capital hondureña.

Pese a tener la mayor concentración en la capital, este sistema de monitoreo se vuelve insuficiente si se toma en cuenta que se trata de la vigilancia de más de un millón de personas.

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Lo anterior merma la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad que emprenden una lucha casi a ciegas contra el crimen organizado.

Actualmente se desconoce el estado de las cámaras que no funcionan, es decir si las mismas pueden ser reparadas o deben ser reemplazadas. (RO)