Más de 2 mil 400 jóvenes fueron asesinados en el gobierno de Xiomara Castro

Tegucigalpa – Las muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes de cero a 30 años cifró las dos mil 420 a nivel nacional en los últimos cuatro años, acción que preocupa porque son los jóvenes los que están perdiendo la vida de forma violenta.

-La nueva administración gubernamental debe adoptar políticas para proteger a los jóvenes del país.

-Pese al estado de excepción las muertes de jóvenes no cesaron.

Wilmer Vásquez, director de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), dijo que la institución le ha venido dando seguimiento a las muertes violentas en los últimos cuatro años de 2022 a diciembre de 2025.

“Son dos mil 420 muertes violentas, de las cuales 519 son de 2025”, sostuvo.

Todas estas muertes de jóvenes ocurrieron bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro, señaló Vásquez.

Cifra alarmante en 2025

Para el funcionario de Coiproden, las cifras de muertes de niños, adolescentes y jóvenes en 2025 es alarmante al registrar las 519.

Indicó que el 80% de las muertes que se generaron comprenden edades entre los 18 y 30 años.

Mientras que el 20% fueron entre los cero a 17 años.

Asimismo, el 82% de las muertes son del sexo masculino y el restante femenino.

Cortés, Francisco Morazán y Olancho

Los departamentos que más índice de muertes violentas de jóvenes registran son: Cortés, Francisco Morazán y Olancho.

Esto significa que se debe de hacer un análisis muy profundo de qué está pasando en estos departamentos y cuáles son los mecanismos y medidas que se están adoptando para evitar este flagelo.

Piden acciones para el nuevo gobierno

Las autoridades de Coiproden pidieron a las nuevas autoridades que vienen tomando posesión de su cargo acciones concretas para defender la vida de la juventud del país.

Esta administración del presidente Nasry Asfura puede hacer mucho por la juventud del país, adoptado estrategias claras entre los sectores para reducir las muertes violentas.

“No podemos seguir de brazos cruzados, hay que proteger las vidas de las jóvenes del país”, apuntó. IR