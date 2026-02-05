Más de 2 mil 400 jóvenes fueron asesinados en el gobierno de Xiomara Castro

5 de febrero de 2026PodcastMás de 2 mil 400 jóvenes fueron asesinados en el gobierno de Xiomara CastroFacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Mas artículos de Proceso DigitalFacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Artículo anteriorLos bebés nacen con sentido del ritmo aunque no de la melodíaArtículo siguienteUn grupo de científicas investigará en el Ártico para emular condiciones similares a Marte Lo + Nuevo174 muertos 6 de febrero de 2026 “Mi vida está corriendo peligro porque estuve en la reunión donde el Mecanismo de Protección ordenó medidas a favor de las tres cooperativas de... 6 de febrero de 2026 Asesinan al narco colombiano Santiago Gallón, involucrado en el crimen de Andrés Escobar 6 de febrero de 2026 “Sabemos de dónde viene esto”: titular del Codeh sobre asesinato de Altamirano; “mi vida también corre peligro”, clama 6 de febrero de 2026