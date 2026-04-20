Más de 2.5 millones de personas deportadas de EEUU en la administración Trump

Tegucigalpa– Más de 2.5 millones de personas han salido de Estados Unidos desde el regreso del presidente Donald Trump, ya sea por deportaciones o salidas voluntarias.

Más de 600 mil han sido deportados y el resto voluntariamente.

A través de sus redes sociales, la embajada de Estados Unidos en Honduras dio a conocer la información.

En el X, la embajada señala que estas cifras reflejan la aplicación firme de la ley migratoria y el compromiso de fortalecer la seguridad fronteriza.

El llamado es para la población para que evite salir del país en la ruta migratoria ya que las fronteras están cerradas y lo más seguro es que sean detenidos y deportados. IR