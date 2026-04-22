Más de 19 mil aspirantes se alistan para realizar prueba Phuma este viernes 24 de abril

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de la Vicerrectoría Académica y la Dirección del Sistema de Admisión, espera recibir este viernes 24 de abril un total de 19 mil 732 aspirantes habilitados para realizar la primera Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) del año 2026.

Los aspirantes hondureños realizarán de manera presencial la prueba PHUMA, por lo que deberán presentarse en el Campus universitario donde les corresponde hacer la prueba con su credencial impresa y firmada. Deben traer únicamente lápiz grafito 2HB, borrador y sacapuntas, venir bien desayunados y no se permitirán mochilas, alimentos o bebidas.

La PHUMA presencial se realizará en 13 Campus a nivel nacional. Es importante destacar que, debido a la alta afluencia de aspirantes habilitados en este primer proceso de admisión en los campus de El Paraíso, Yoro y Educación Virtual Roatán, la aplicación se desarrollará en dos jornadas: una a las 7:00 a.m. y la otra a la 1:00 p.m. En ese sentido, es indispensable que los aspirantes asignados a estos centros verifiquen en su credencial la hora exacta de presentación, ya que no se permitirá el ingreso en una jornada distinta a la indicada.

En los campus de Ciudad Universitaria-Tegucigalpa, Cortés, Comayagua, Choluteca, Olancho, Copán y Atlántida, así como en el Instituto Tecnológico Superior de Tela (ITS-Tela) y Educación Virtual Marcala, la aplicación de la PHUMA se realizará únicamente en la jornada matutina.

En el municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, la aplicación se realizará el martes 5 de mayo, a las 7:00 a.m. en la Escuela Ramón Rosa.

PHUMA Virtual

Los aspirantes hondureños y extranjeros que residen fuera del país, que están habilitados para a realizar la PHUMA Virtual, presentarán la prueba el viernes 8 de mayo en el horario previamente seleccionado y consignado en su credencial.

Los aspirantes que realizarán la PHUMA Virtual deberán estar pendiente de su correo electrónico, ya que la Dirección del Sistema de Admisión les enviará el enlace para participar en una reunión informativa el jueves 7 de mayo, en la que podrán aclarar dudas previas a la aplicación. Asimismo, recibirán con antelación las instrucciones correspondientes y el enlace para descargar el aplicativo para realizar la prueba PHUMA en línea.

Resultados PHUMA Presencial y Virtual

Los aspirantes que realicen la prueba PHUMA en la modalidad presencial como virtual, podrán consultar sus resultados en la página web de admisión: https://admisiones.unah.edu.hn/ del 1 al 5 de junio del 2026.

Los aspirantes que se están postulando a carreras con requisitos específicos de admisión o compiten por un cupo podrán consultar los rankings el 3 de julio. Posteriormente, quienes resulten admitidos o logren obtener un cupo podrán crear su expediente estudiantil conforme a los lineamientos y calendario de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción DIPP-Registro para ingresar en el III Periodo Académico del 2026.

Atención a padres

Con el objetivo de brindar una mejor atención a los padres de familia que acompañan a los aspirantes el día de la prueba, a partir de las 6:00 a.m. se habilitarán las instalaciones del Palacio Universitario de los Deportes en Ciudad Universitaria donde podrán esperar en un entorno seguro y cómodo, además de conocer sobre los servicios de la UNAH. Habrá acceso vehicular y peatonal en este espacio. Por este punto es la salida de todos los aspirantes al finalizar la prueba.

Asimismo, en los demás campus universitarios a nivel nacional se habilitará centros de espera para padres de familia y servicios de información institucional. JS