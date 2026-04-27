Más de 18 mil hectáreas afectadas por incendios en Honduras

Tegucigalpa- Más de 18 mil hectáreas a nivel nacional han sido impactadas en lo que va del año a causa de incendios, según datos brindados por el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

“Se han registrado 448 incendios, que han afectado alrededor de 18 mil hectáreas, de las cuales aproximadamente 14,600 hectáreas han sido de cobertura boscosa” indicó el miembro del departamento técnico de protección forestal del ICF, Matías Girón.

El funcionario indicó que el departamento de Francisco Morazán encabeza la lista de los más afectados, con 155 siniestros registrados que se reflejan en un estimado de 2,600 hectáreas dañadas.

No obstante, destacó que en comparación del año pasado se reporta una disminución significativa en el mismo espacio de tiempo. Según Girón, a nivel nacional hay una reducción del 43% en el área afectada y del 37% en el número total de fuegos.

Finalmente, advirtió que factores como las altas temperaturas y la escasa precipitación influyen en el aumento de este tipo de incidentes, pero la principal causa siempre sigue siendo humana.

“Ciertas actividades como quema de basura, quemas agrícolas y quemas ganaderas se salen de control y pasan a cobertura boscosa” afirmó el miembro de la institución, e invitó a evitar realizar este tipo de acciones sin prevención y la debida supervisión.AD