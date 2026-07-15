Más de 1,700 despidos en el sector público reafirma la Comisión Liquidadora

Tegucigalpa – La Comisión Técnica Liquidadora informó que más de 1,700 empleados públicos han sido liquidados como parte del proceso de reducción del aparato estatal.

Esta medida, según sus autoridades, busca generar ahorro para fortalecer sectores prioritarios como salud, educación y seguridad.

El miembro de la comisión, Mario Simón, explicó que el proceso contempla el cierre de aproximadamente 25 instituciones, entre entidades adscritas y suprimidas.

«Lo que se está buscando es una disminución del aparato estatal porque necesitamos generar ahorro para el Estado y que esos recursos se puedan distribuir en sectores sensibles como educación, salud y seguridad», manifestó.

Simón aseguró que todos los separados de sus cargos recibirán el pago de sus prestaciones laborales para evitar demandas judiciales contra el Estado.

«Hasta la fecha han sido despedidos aproximadamente más de 1,700 empleados. A todos se les está honrando el pago de sus prestaciones», afirmó.

El funcionario indicó que el Gobierno ha desembolsado más de 700 millones de lempiras por concepto de prestaciones, una estrategia que, según dijo, busca prevenir litigios por salarios caídos. AD