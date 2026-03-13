Más de  17 mil niños en riesgo de muerte por no tener esquema de vacunación de tos ferina

Tegucigalpa – En lo que va de este 2026, la tos ferina ya suma nueve víctimas mortales en el país, sobrepasando la cifra registrada durante todo el 2025, lo que refleja una preocupanteincidencia de esta enfermedad en el territorio, la alarma se enciende cuando unos 17 mil menores de un año están en riesgo de muerte por no tener ningún esquema de vacunación, el llamado es a la prevención que nace desde las 26 semanas de embarazo de las madres que deben de vacunarse para evitar que sigan los índices de mortalidad por causa de la enfermedad.

Esta enfermedad bacteriana, es muy contagiosa, que afecta al tracto respiratorio y que se caracteriza por la tos convulsiva.

Esta enfermedad les ha arrebatado la vida a nueve bebés menores de tres meses, lo que refleja una preocupación en el débil sistema sanitario del país.

Se contabilizan cerca de 17 mil niños menores de un año que no han iniciado su esquema de vacunación.

Más de 17 mil menores sin esquema de vacunación

Xiomara Erazo, directora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), señaló que a nivel nacional se contabilizan cerca de 17 mil niños menores de un año que no han iniciado su esquema de vacunación, y unos 19 mil que están pendientes de completar su esquema.

«Eso nos dice que son 17 mil niños que podrían enfermar o morir por cualquiera de estas enfermedades que pueden ser prevenibles fácilmente por la vacunación», manifestó.

Las autoridades indicaron que para prevenir la tos ferina se debe vacunar a los menores a partir de los dos, cuatro y seis meses, y se debe aplicar un refuerzo a los 18 meses y cuatro años.

Esquemas de vacunas bajó a un 60%

Doctor Carlos Umaña.

El doctor Carlos Umaña dijo a Proceso Digital que los esquemas de vacunas para mucha población hondureña no han sido completados, se tuvo una cobertura de un 95% en el pasado y hoy ha caído a un 60%.

Además las madres que están embarazadas no han acudido a vacunarse entre la semana 26 y la 35 de gestación que protege al recién nacido.

Los nueve fallecidos en su mayoría son menores de un mes y esto es producto que las madres no se han ido a vacunar.

Recomendó una campaña de vacunación para las mujeres embarazadas y los niños menores de un año a la edad de dos, cuatro y seis meses para prevenir la mortalidad por esta enfermedad.

Francisco Morazán, Olancho y Cortés

Doctor Homer Mejía

Los médicos muestran su preocupación ante el aumento de los casos de tosferina en la zona norte y la capital hondureña, dijo el doctor Homer Mejia a Proceso Digital.

En la zona norte se registran dos muertes de las nueve confirmadas, una menor de 25 días y un menor de un mes, mientras que seis decesos corresponden a Francisco Morazán y uno al departamento de Olancho.

Cuatro de los decesos eran menores de dos meses; tres tenían dos meses y dos, tres meses. Son cuatro niñas y cinco niños, fallecidos por la enfermedad.

Los municipios de Choloma, Villanueva, Puerto Cortés y Santa Cruz, son los que registran los casos de tosferina en la zona norte.

Mientras que el Distrito Central en Francisco Morazán se reportan los casos en la zona central del país y en el departamento de Olancho.

El 2025 se cerró con 114 casos y en lo que va del 2026 ya suman 76 casos confirmados por esta enfermedad, informó.

Lo que indica que en los primeros 70 días de este año se registra el 66.7% de todos los casos reportados durante todo 2025.

Las vacunas son gratuitas y están disponibles en todo el sistema sanitario del país.

Enfermedad prevenible

Los galenos lamentan que esta es una enfermedad prevenible por medio de vacunación y que en menos de tres meses ya haya cobrado la vida de nueve menores y suman 76 casos.

Es importante hacer un llamado de prevención para que todas las mujeres embarazadas que tengan 26 semanas de gestación puedan colocarse la vacuna para dar protección a sus hijos y posteriormente tras su nacimiento cumplir con el esquema de vacunación completo.

Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable.

Tosferina

La tos ferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

No obstante, la medicación contra esta enfermedad es totalmente diferente a la medicación para una tos común.

Los principales síntomas de esta enfermedad son: moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos llorosos, fiebre y tos. IR