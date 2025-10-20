Más de 1,600 toneladas de basura fueron removidas en la capital el fin de semana

Tegucigalpa – Luego de implementar un plan de acción en conjunto entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) y las Fuerzas Armadas de Honduras así como organismos de socorro, en la capital del país se removieron más de 1,600 toneladas de basura.

La A.M.D.C. que el 80% de las inundaciones son causadas por la basura que termina en ríos, quebradas y tragantes.

En ese sentido, las autoridades pidieron a los capitalinos no tirar la basura ya que esa acción pone en riesgo la vida de muchas personas.

Cabe señalar que la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene en alerta roja al Distrito Central.

En el Distrito Central más de 600 barrios y colonias son vulnerables ante las lluvias.

Sin embargo, la mayoría de las incidencias que se presentan se pueden evitar con un adecuado tratamiento de la basura por parte de cada capitalino, indicaron las autoridades. (RO)