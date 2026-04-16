Unos 150 nombramientos irregulares, incluidos familiares de diputados de Libre, en Departamental de Educación de Cortés

San Pedro Sula – El director Departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, reveló este jueves que se ha detectado 152 nombramientos irregulares, entre ellos, familiares de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Detalló que se encontró nombramientos a 20 familiares de los diputados Edgardo Casaña, Scherly Arriaga, Ramón Barrios y Rita Zúniga.

Rodríguez especificó que en el caso de la madre de Scherly Arriaga, María de la Cruz Gómez, tiene un contrato desde el 2024 en la gerencia administrativa de la Dirección Departamental de Cortés.

“Ella nunca se presentó a trabajar en 2024 ni en 2025”, dijo el funcionario de Educación.

Confirmó que se ha cancelado el contrato a 39 personas, incluido los 20 familiares de los diputados de Libre.

El funcionario exhortó al Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Procuraduría General de la República (PGR) que actúen con contra de estas irregularidades.

Por otro lado, reveló que otra de las plazas de docentes otorgadas es a un médico que es sobrino de Edgardo Casaña. JS