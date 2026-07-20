Más de 150 mujeres han sido asesinadas en Honduras este 2026

Tegucigalpa– La defensora de los derechos de la mujer, Honorina Rodríguez, expresó su preocupación por el incremento de la violencia de género en Honduras y señaló que, en lo que va de 2026, más de 150 mujeres han sido asesinadas a nivel nacional.

Agregó que es una cifra que refleja la gravedad de la problemática y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención e investigación.

Rodríguez manifestó que, aunque las autoridades realizan esfuerzos para esclarecer los casos, el número de expedientes que llegan a judicializarse continúa siendo reducido debido a las limitaciones en los procesos investigativos.

Explicó que las instituciones encargadas enfrentan dificultades por la falta de recursos financieros, personal especializado y capacidades técnicas para atender el volumen de casos de violencia contra las mujeres.

Indicó que la violencia feminicida es el resultado de una cadena de agresiones que inicia mucho antes del asesinato.

En ese sentido, sostuvo que las diferentes formas de violencia contra las mujeres constituyen una etapa previa al femicidio y están relacionadas con patrones de desigualdad y relaciones de poder que persisten en la sociedad.

Enfatizó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, asegurando que combatir la violencia desde sus primeras manifestaciones permitirá reducir los asesinatos de mujeres. Agregó que este trabajo debe enfocarse especialmente en proteger a las mujeres, quienes representan más de la mitad de la población hondureña.

Rodríguez hizo un llamado a las autoridades para que impulsen todas las acciones de investigación, prevención y atención desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, con el propósito de garantizar justicia para las víctimas y frenar la violencia que continúa cobrando la vida de mujeres en el país. IR