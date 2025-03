Más de 150 jóvenes han perdido la vida en asesinatos y accidentes viales en el presente año, según Coiproden

Tegucigalpa – La Red de Instituciones Privadas pro las Niñas y Niños Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) informó que 150 adolescentes y jóvenes han fallecido en hechos criminales y accidentes de tránsito en el presente año en Honduras.

Así lo manifestó el coordinador de Coiproden, Wilmer Vásquez, quien dijo que, si se compara estas cifras con el mismo período del año pasado, ha habido una reducción del 13 % de muertes violentas de personas menores de 30 años.

“Si comparamos los dos primeros meses del 2025 con los del 2024, podemos observar una reducción de 13 % que equivale a 15 muertes menos, pero estos datos son inaceptables, hablamos de al menos 50 adolescentes y jóvenes entre 0 y 30 años que pierden la vida de manera violenta en Honduras”, increpó.

Reveló que el año pasado fueron asesinados 619 jóvenes, 713 en 2023 y 569 en 2022.

Expuso que la muerte violenta de jóvenes es una problemática que sigue manteniéndose en el país perjudicando a la adolescencia y juventud.

Por otro lado, detalló que en el presente año también han fallecido 52 jóvenes por accidentes de tránsito.

Vásquez señaló que en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho son las regiones donde los jóvenes fallecen más por este tipo de hechos.

El coordinador de Coiproden criticó que no ha funcionado en la actualidad el Consejo de Prevención de Violencia hacía la Niñez y Juventud (Coprev) que es integrado por la Secretaría de la Niñez y Adolescencia (Senaf), Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad y el Programa Nacional de Prevención y Rehabilitación.

Añadió que el Coprev no funciona por falta de presupuesto necesario y falta de recursos que monitoree la implementación de la política de prevención de la violencia.

Subrayó que el problema en Honduras es que podemos tener leyes, pero si no se implementan, significa que no existan y no haya castigos para las personas que cometen en este tipo de infracciones viales.

Vásquez señaló que la mayoría de los jóvenes fallecen en accidentes de tránsito que implica motocicletas y le causan un enorme gasto al Estado en atenderlos en los centros hospitalarios. AG