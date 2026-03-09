Más de 1,470 expedientes remite la UFTF a PGR de precandidatos que incumplieron con informes de elecciones primarias

Tegucigalpa – La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), remitió mil 475 expedientes a la Procuraduría General sobre la República (PGR) sobre precandidatos a cargos de elección popular que participaron en las elecciones primarias e incumplieron con la rendición de cuentas.

– Durante el evento, se hizo la rotación de la presidencia de la UFTF que recae en la comisionada Ivonne Ardón.

Este lunes, la UFTF presentó el acto institucional “Construyendo Transparencia: Resultados, Reconocimiento y Plataforma Digital”, para cumplir con la transparencia electoral y la rendición de cuentas en los procesos de financiamiento de campañas.

Durante la actividad, se presentó los resultados más relevantes de los procesos de supervisión de los sujetos obligados en el marco de las elecciones primarias 2025, destacando los avances en la fiscalización del financiamiento político y la mejora de los mecanismos de transparencia.

La comisionada Ivonne Ardón asumió la presidencia de la UFTF.

La presidenta de la UFTF, Ivonne Ardón, manifestó que la Unidad se enfocará en la auditoria documental, subsanación y aplicación de multas para candidatos que incumplieron con la presentación de informes de las elecciones generales.

Expuso que la UFTF sufre de limitaciones por la falta de aprobación en el Congreso Nacional de un presupuesto para contratar personal técnico para sacar en el término de seis meses el cierre del proceso de elecciones generales.

Reveló que ninguno de los candidatos puede alegar con la presentación de informes que cumplieron con la rendición de cuentas, sino que se debe verificar las fuentes de financiamiento de campañas.

Ardón indicó que los precandidatos que participaron en las elecciones primarias y no presentaron sus informes, todavía deben cumplir con este requisito para evitar una segunda multa por un monto de 1.3 millones de lempiras.

Detalló que la mayoría de los precandidatos que no presentaron informes de rendición de cuentas son personas que no fueron electas.

Recordó que la primera multa consiste en: cinco mil lempiras para los precandidatos a alcaldes, 10 para los diputados y 15 para los presidenciables.

Reconocimientos

Por otro lado, la UFTF entregó reconocimientos a las instituciones que colaboraron con la instalación de Unidades Móviles para la recepción de informes de gastos de campaña.

Entre las instituciones reconocidas están la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Unión Europea (UE), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán (UPNFM), municipalidad de El Progreso y otros.

Lanzamiento de la plataforma digital de supervisión

También se presentó “la Plataforma Digital de Supervisión”, financiada por la Unión Europea, A través del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), que es una herramienta tecnológica que permitirá a los sujetos obligados presentar sus informes de manera más ágil, segura y eficiente, además de facilitar a la ciudadanía el acceso a información pública sobre el financiamiento de campañas. AG