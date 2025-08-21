Más de 14 mil pacientes en lista de espera para una cirugía en Honduras

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, expresó su profunda preocupación ante la creciente mora quirúrgica en los hospitales públicos del país, que actualmente afecta a 14 mil 131 pacientes en lista de espera, de los cuales 7 mil 745 (55 %) ya han superado el tiempo máximo recomendado para recibir una cirugía y se encuentran en mora quirúrgica.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Sesal), entre enero y mayo de 2025 la lista de espera aumentó en 773 pacientes, pasando de 13 mil 358 a 14 mil 131. Esta situación evidencia que, lejos de reducirse, la deuda quirúrgica continúa en ascenso.

ASJ subrayó que la problemática se concentra en cuatro hospitales -San Felipe, Mario Catarino Rivas, Regional del Sur y Hospital Escuela- que en conjunto agrupan el 70 % de los pacientes en mora quirúrgica (5 mil 411 personas). Casos críticos como el del Hospital de Roatán, donde el 100 % de los pacientes en lista de espera ya están en mora, muestran la gravedad del escenario.

A lo anterior se suma que, de los 146 quirófanos existentes en la red hospitalaria, 41 (28%) están inhabilitados, limitando aún más la capacidad de respuesta del sistema.

“La mora quirúrgica es hoy un síntoma de la precariedad de nuestro sistema de salud. Miles de hondureños esperan por procedimientos que son vitales para su calidad de vida, y el Estado tiene la obligación de responder con eficiencia, transparencia y urgencia”, declaró la directora del sector salud de ASJ, Blanca Munguía.

La organización recordó que la ministra de Salud, Carla Paredes, se ha comprometido públicamente a llegar a cero mora quirúrgica en diciembre de 2025, meta que, según cálculos de ASJ, solo será alcanzable si se realizan al menos 430 cirugías semanales de manera sostenida, evitando que nuevas listas engrosen la mora existente.

En este sentido, ASJ consideró indispensable una gestión mucho más eficiente y basada en resultados, que acelere los procesos y permita monitorear de manera constante los avances hacia la meta anunciada. Igualmente, es fundamental que se promuevan alianzas estratégicas entre hospitales públicos y privados, así como con alcaldías y organismos cooperantes, a fin de ampliar la cobertura y la capacidad quirúrgica del sistema nacional.

Asimismo, la organización advirtió sobre la necesidad urgente de mejorar la ejecución presupuestaria. A agosto de 2025, la Secretaría de Salud apenas había ejecutado el 45.8 % de su presupuesto disponible, y recomienda hacer los ajustes requeridos para el uso eficiente de los mismos y garantizar los insumos, el personal y la infraestructura necesarios para atender la creciente demanda.

El capítulo de Transparencia Internacional reiteró su compromiso de seguir vigilando, documentando y proponiendo soluciones que contribuyan a garantizar el derecho a la salud. “La vida de más de 14 mil hondureños está en juego. Reducir la mora quirúrgica no puede seguir siendo una promesa, sino una prioridad nacional”, enfatizó la organización. (RO)