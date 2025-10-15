Más de 13 mil pacientes esperaban por una cirugía a julio de 2025 en Honduras

Tegucigalpa – Hasta julio, al menos 13,745 pacientes permanecían en lista de espera y con una tendencia de aumento cada mes, señaló este miércoles la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en un espacio denominado “Miércoles de Salud”.

-Para llegar a cero la mora quirúrgica, la Secretaría de Salud debe realizar 2 mil 190 cirugías mensuales por tres meses.

Miles de hondureños continúan viviendo con dolor, incertidumbre y su salud afectada mientras esperan una cirugía en el sistema público de salud. Datos recibidos de la Secretaría de Salud, expresó Blanca Munguía directora de salud de la ASJ.

A pesar de los esfuerzos anunciados por las autoridades de la Secretaría de Salud, la reducción de la mora quirúrgica no ha mostrado avances significativos, lo que refleja que los resultados siguen sin atender las necesidades de la población, señaló.

Una veeduría social realizada por ASJ a finales de agosto en 20 hospitales públicos y 10 establecimientos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en 12 departamentos del país, reveló que 34 % de los pacientes ha esperado más de medio año a que se les programe una cirugía y entre quienes ya fueron operados, uno de cada cinco también esperó más de seis meses, recordó.

El 23 % de los pacientes indicó que su cirugía ha sido reprogramada y 52 % aseguró que su salud ha empeorado durante la espera, según la veeduría de ASJ.

Detrás de cada cifra hay una historia: personas que no pueden trabajar, madres que no pueden cuidar de sus hijos, adultos mayores que viven con dolor o limitaciones físicas, todos a la espera de una respuesta del sistema sanitario.

Un problema estructural

De los pacientes en lista de espera, 48 % se encuentra en condición de mora quirúrgica y hasta julio pasado 6 mil 571 hondureños habían esperado más de tres meses sin que se les reprogramara su cirugía.

Para que la Secretaría de Salud logre reducir a cero la mora quirúrgica, sería necesario realizar al menos 2 mil 190 cirugías mensuales durante tres meses.

Sin embargo, el panorama actual no favorece ese objetivo: 41 quirófanos permanecen inhabilitados (28 % del total), una condición que limita la capacidad operativa de los hospitales públicos.

Entre las causas más frecuentes del retraso, los pacientes mencionan la falta de médicos especialistas, quirófanos no funcionales y escasez de insumos y medicamentos, factores que impiden mantener un ritmo sostenido de atención quirúrgica.

ASJ enfatizó en que la mora quirúrgica no es solo un indicador estadístico: es una deuda pendiente con miles de hondureños que esperan recuperar su salud y su calidad de vida, por lo que exhortó a las autoridades a considerar este problema como una prioridad nacional y a garantizar las condiciones administrativas y logísticas necesarias para que las cirugías puedan realizarse sin interrupciones. (RO)