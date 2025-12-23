Más de 129 empresas serán afectadas por vencimiento del RIT

Tegucigalpa – “Lastimosamente el sector agroexportador está viviendo uno de los momentos más difíciles en el sentido que más de 129 empresas el próximo año ya no tendrán el beneficio del Régimen de Importación Temporal (RIT) que ayudaba tanto a ese trabajo que ellos realizaban cada año”, expresó este martes el director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), José Chacón.

El empresario explicó que pese a los esfuerzos realizados desde la Fenagh a nivel de las bancadas y del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el RIT, que vence el próximo 31 de diciembre, no fue prorrogado.

Explicó que los agroexportadores estaban solicitando una ampliación por un año, periodo en el que pretendían hacer una modificación para que fuera vigente por unos cinco años, dijo al agregar que hubo una iniciativa para este fin.

El Régimen de Importación Temporal en Honduras permite ingresar materias primas y maquinaria, entre otros, sin pagar impuestos, con el fin de transformarlas o procesarlas para luego exportar el producto final, fomentando así las exportaciones y la generación de empleo

Las empresas acogidas obtienen suspensiones de impuestos (arancel, ISV) y exoneraciones fiscales (ISR por utilidades de exportación) por un período definido, debiendo cumplir con obligaciones como garantías y declaraciones de descargo semestrales, y se rige por la Ley de Aduanas y decretos específicos.

“Desgraciadamente nos vimos involucrados en la tormenta y en la difícil situación que existe en el país con respecto a la condición política, en donde una situación política se está llevando de encuentro un beneficio que definitivamente hará retroceder a muchas empresas con respecto a los beneficios que ellos tenían del RIT.

Ahora, la expectativa de los empresarios del rubro es que el nuevo gobierno pueda implementar iniciativas específicas y fluidas para que los productores nacionales obtengan mejores oportunidades de mercadeo, ya que en este momento el país sigue enfocado en el tema político. VC