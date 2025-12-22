Más de $11,500 millones en remesas al 15 de diciembre

Tegucigalpa – El oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kaffati indicó que hasta la mitad de diciembre, Honduras ha recibido más de 11 mil 500 millones de dólares en remesas familiares.

La cifra refleja unos 3 mil millones de dólares más de las remesas recibidas hace dos años y unos 2 mil millones más que las reportadas al cierre de 2024.

“Estamos sobrepasando cualquier expectativa que teníamos de remesas familiares en este 2025 y en parte se debe a las políticas migratorias del presidente Donald Trump”, observó el economista, quien refirió que esta situación es momentánea.

De acuerdo a las estimaciones del Cohep, para el primer semestre del 2026, el ritmo de las remesas regrese a los niveles naturales con lo que habrá una reducción no solo en la adquisición de dólares para el país sino en los ingresos de muchos de los hogares que dependen de las remesas familiares.

Kafatti señaló que en ese momento el gobierno debe actuar de manera oportuna y ver de qué manera se sustituirá el ingreso de divisas, y los ingresos que dejarán de percibir los hogares hondureños. VC