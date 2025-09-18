Más de $ 1,000 millones en respaldo para Pymes en Honduras, a través de Garantías Recíprocas

Tegucigalpa – La Sociedad de Garantías Recíprocas Confianza SAFGR cumplió una década de operaciones y desde su creación en 2015, ha contribuido a movilizar más de 1,000 millones de dólares en créditos mediante la emisión de 270,000 garantías, un logro que la convierte en referente en Centroamérica y el Caribe.

El gerente general de la institución, Francisco Fortín, destacó que el éxito de Confianza SAFGR no solo ha fortalecido a las pequeñas y medianas empresas hondureñas, sino que también ha abierto puertas internacionales. “Hoy apoyamos al Banco Nacional de Panamá, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la implementación de un Fondo de Garantías que impulsará el desarrollo económico de las Pymes panameñas”, señaló.

Expansión y cooperación internacional

Confianza ha suscrito convenios con instituciones clave como el Fondo Salvadoreño de Garantías (BANDESAL) y el FODEMIPYME de Costa Rica, además de brindar apoyo técnico al Ministerio de Economía de República Dominicana en la formulación de su Ley de Garantías Recíprocas. También ha compartido experiencias con entidades de Ecuador, Argentina, México y Paraguay, exportando el conocimiento adquirido en Honduras.

“Estas oportunidades se convierten en una posibilidad de cooperación y de venta de consultoría de nuestro conocimiento, lo que asegura la sostenibilidad de la Sociedad y nos permite demostrar que en Honduras se hacen cosas de calidad mundial”, subrayó Fortín.

Orgullo hondureño

El ejecutivo resaltó que este aniversario es motivo de orgullo nacional. “No solo celebramos diez años de operaciones, sino que también celebramos que Honduras hoy es ejemplo para el mundo. Somos referente en soluciones financieras innovadoras y en apoyo al crecimiento de las Pymes”, afirmó.

Mirando hacia adelante, Confianza SAFGR se propone fortalecer su oferta de productos de garantía para responder a nuevas exigencias del mercado, cambios en el entorno político y económico, así como a los impactos del cambio climático. También considera vital avanzar en reformas legales que permitan mayor flexibilidad en sus operaciones.

Actualmente, la Sociedad mantiene relaciones activas con más de 50 organizaciones financieras que utilizan sus garantías para respaldar a las Mipymes y Pymes hondureñas, consolidando así su papel como aliado clave en el desarrollo económico y social del país.LB