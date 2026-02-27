Más de 100 prófugos hondureños han retornado al país en últimos meses, señala EEUU

Tegucigalpa – Más de 100 prófugos hondureños han retornado al país en los últimos meses, señaló hoy el gobierno norteamericano que acentuó: “Estados Unidos no es un refugio para fugitivos peligrosos”.

A través de su embajada en Tegucigalpa el gobierno estadounidense señaló que ese país no es un refugio para fugitivos peligrosos que buscan evadir la justicia.

La cooperación bilateral entre Estados Unidos y Honduras ha facilitado en los últimos meses el retorno de más de 100 prófugos hondureños buscados para enfrentar la justicia en Honduras., indicó la embajada.

La cooperación bilateral entre Estados Unidos y Honduras ha facilitado en los últimos meses el retorno de más de 100 prófugos hondureños buscados para enfrentar la justicia en Honduras. Más… pic.twitter.com/yDFoHaONkb — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) February 27, 2026

Más de 30 de ellos fueron requeridos por homicidio, reafirmando el compromiso compartido de ambos países para fortalecer la seguridad de nuestra región, agregó.

Estados Unidos y Honduras han fortalecido sus relaciones tras las elecciones del 30 de noviembre en el país centroamericano.

El presidente de Honduras participará el siete de marzo en una cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump como una ofensiva al crecimiento de China Continental en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, convocó a una cumbre presidencial en el hotel Doral de Miami para articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina.

La cita multilateral será el 07 de marzo, y por distintos canales diplomáticos ya fueron invitados Javier Milei -Argentina-, Santiago Peña -Paraguay-, Rodrigo Paz -Bolivia-, Nayib Bukele -El Salvador-, Daniel Noboa -Ecuador- y Nasry Asfura -Honduras-.

Los presidentes invitados exhiben una manifiesta sintonía ideológica con Trump, y aparecen como sus socios estratégicos en la región.

La cumbre de Miami tiene un sólo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina. (RO)