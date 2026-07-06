Más de 100 extranjeros han obtenido residencia en Honduras en el 2026

Tegucigalpa – Un total de 108 ciudadanos extranjeros obtuvieron residencia en Honduras entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración.

Los estadounidenses encabezan la lista con 27 residencias otorgadas, seguidos por ciudadanos de Colombia (12), Canadá (9), Guatemala (9) y México (9).

También figuran nacionales de El Salvador (8), Nicaragua (7), Brasil (4), China (4), Alemania (3), Venezuela (3), Argentina (2), Cuba (2) y Panamá (2).

En cuanto a las modalidades de residencia, la mayoría fueron concedidas bajo la figura del artículo 21, numeral 8, con 40 permisos, seguida por las categorías de vínculo familiar (33) e inmigrado (13).

Además, se registraron residencias por vínculo matrimonial, pensionado, dependiente económico, rentista, actividades comerciales, contratado por empresa privada, religioso y una por condición de apátrida.

Por rango de edad, la mayor cantidad de beneficiarios se concentra entre los 31 y 40 años y los 51 y 60 años, con 23 residencias en cada grupo, seguidos por personas de 61 a 70 años, con 19 permisos otorgados. AD