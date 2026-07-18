Más de 100 beneficiarios de la sentencia de la Corte IDH por el caso Buzos Miskitus siguen sin recibir indemnización

Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), alertó que más de un centenar de beneficiarios de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Buzos Miskitus vs. Honduras continúan pendientes de recibir las indemnizaciones establecidas por el fallo, a pesar de los avances registrados en el proceso de cumplimiento por parte del Estado hondureño.

Durante la presentación del seguimiento institucional a la sentencia emitida en agosto de 2021, el coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños del Conadeh, Frank Cruz, explicó que el acuerdo de solución amistosa beneficia a 275 personas, entre ellas 42 víctimas directas y sus familiares.

Sin embargo, hasta mayo de 2026 la Procuraduría General de la República (PGR) había realizado pagos parciales a 172 beneficiarios, quedando pendientes 103 personas por recibir la reparación económica.

El organismo defensor de derechos humanos señaló que los retrasos obedecen, en parte, a dificultades estructurales que enfrenta el pueblo indígena miskitu, ya que varios beneficiarios aún no cuentan con el Documento Nacional de Identificación (DNI) o con cuentas bancarias para acreditar los desembolsos.

Además, denunció atrasos en el pago de becas educativas destinadas a hijos y nietos de los buzos fallecidos o con discapacidad, beneficios contemplados en la sentencia de la Corte IDH.

El Conadeh también informó que continúan pendientes otras medidas de reparación, entre ellas la construcción de viviendas para algunos beneficiarios. Para avanzar en este proceso, la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños (CONAPOA) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) actualizaron la base de datos de las familias mediante la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única a unas 316 personas en cinco municipios del departamento de Gracias a Dios.

La institución recordó que la sentencia de la Corte IDH obliga al Estado hondureño a garantizar una reparación integral con un enfoque intercultural y diferenciado para las víctimas.

Asimismo, advirtió que los retrasos en los pagos, las becas y otras medidas de reparación generan una nueva afectación para las familias, al vulnerar su derecho a la justicia y al cumplimiento efectivo de la resolución internacional.

Ante este panorama, el Conadeh hizo un llamado urgente a las instituciones competentes para agilizar los procesos de pago, documentación y construcción de viviendas, con el fin de cumplir en su totalidad la sentencia emitida por la Corte IDH.

El organismo reiteró además su compromiso de continuar monitoreando y acompañando a las comunidades de La Mosquitia para garantizar el respeto y la protección de sus derechos humanos. IR