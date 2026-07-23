Casi 11 mil hondureños siguen en espera de cirugía; ASJ cuestiona resultados de emergencia sanitaria

Tegucigalpa – La directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Munguía, advirtió que la crisis en el sistema hospitalario público persiste, al señalar que más de 10 mil 948 hondureños continúan en lista de espera para una cirugía hasta junio del presente año, pese al estado de emergencia y las medidas excepcionales implementadas por el Gobierno.

Munguía indicó que, a pesar de algunas acciones impulsadas por la Secretaría de Salud, los resultados no son visibles ni suficientes, lo que obliga a revisar de manera urgente la gestión institucional.

“Las acciones que se están desarrollando no logran evidenciar resultados. Pedimos a las autoridades revisar la gestión, agilizar los procedimientos y dar respuesta inmediata a más de 10 mil pacientes que esperan una cirugía”, expresó.

Retroceso en infraestructura hospitalaria

La representante de ASJ también alertó sobre un deterioro en la capacidad instalada del sistema, al revelar que en marzo la red hospitalaria pública registró menos quirófanos que el año anterior, lo que limita la atención quirúrgica en el país.

De acuerdo con los datos expuestos, el 48 % de los pacientes en lista de espera -equivalente a 5,251 personas- ha superado el tiempo establecido para ser operado, lo que evidencia una mora quirúrgica crítica.

Aunque el indicador bajó desde un 52 %, Munguía calificó el avance como mínimo si se toma en cuenta las necesidades de la población.

“Pasar de un 52 % a un 48 % demuestra resultados limitados. El proceso ha sido lento y no refleja un cambio real en la atención”, afirmó.

Aumenta lista de pacientes

La experta subrayó que la situación es más preocupante debido a que la lista de espera ha crecido en comparación con el inicio del actual gobierno, lo que refleja que el sistema no logra responder a la demanda.

“Hoy hay más pacientes esperando una cirugía que al inicio de la administración. Es decir, no estamos teniendo los resultados esperados”, señaló la galena.

Riesgos para pacientes

Munguía advirtió que los retrasos representan un riesgo para la vida de los pacientes, especialmente en casos de enfermedades graves.

“El sistema debe atender a cada persona con dignidad. Hay casos como pacientes con cáncer que no pueden esperar, porque una demora podría costarles la vida”, enfatizó.

Desde la ASJ se reiteró que el estado de emergencia puede aliviar la crisis en el corto plazo, pero no resolverá las fallas estructurales del sistema de salud si no se toman medidas de fondo.

“Si no atendemos los problemas de raíz, seguiremos repitiendo esta historia y causando daño al pueblo hondureño”, advirtió.

La directora de Salud de ASJ también cuestionó que, pese a las compras directas y mecanismos excepcionales, no se han logrado mejoras en el acceso a medicamentos ni en la atención médica.

“No se han visto resultados en garantizar tratamientos ni en reducir la mora quirúrgica, que eran las principales promesas”, indicó. JS