Más de 1.600 obras optan al Premio de Poesía Miguel Hernández, que se falla este viernes

Alicante (España) – Un total de 1.650 obras se han presentado a la edición de 2026 del Premio Internacional de Poesía ‘Miguel Hernández-Comunidad Valenciana’, dotado con 8.000 euros y que se fallará este viernes en Orihuela (Alicante, este), la ciudad natal del poeta y dramaturgo que da nombre a este certamen español.

Los poemas proceden de Argentina (165), Colombia (13), México (109), Cuba (60), Chile (57), Perú (33), Estados Unidos (27), Uruguay (22), Venezuela (22), Ecuador (20), Francia (15) y Brasil (11), además de países como Canadá, Camerún, Dinamarca, Gran Bretaña, Guinea, Honduras, Irán, Nueva Guinea, Nueva Zelanda o Países Bajos.

En cuanto a España, los trabajos han llegado de todas las comunidades autónomas y destacan las provincias de Madrid (186), Valencia (61), Barcelona (50), Sevilla (48), Alicante (47), Murcia (40), Canarias (29), Cádiz (22), Málaga y Asturias (22), Valladolid (21), Córdoba (19) y Jaén (11).

El nombre de la persona ganadora de este certamen, convocado por la Fundación Cultural Miguel Hernández en colaboración con la Generalitat y el Ayuntamiento oriolano, se dará a conocer el 27 de marzo, víspera del 84 aniversario de la muerte del poeta en el Reformatorio de Adultos de Alicante, según un comunicado de la entidad.

Además de la dotación económica, el galardón incluye un elemento artístico acreditativo y la publicación de la obra premiada por la editorial madrileña Devenir.

El poeta y dramaturgo Miguel Hernández (1910-1942) luchó activamente durante la guerra civil española en defensa del gobierno de la II República y fue condenado a muerte tras la contienda, pero le fue conmutada por otra pena de 30 años de prisión.

Murió a los 31 años por una tuberculosis que no llegaron a tratarle en la prisión de Alicante. JS