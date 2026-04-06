Más de 1.6 millones de hondureños se movilizaron en Semana Santa, reporta Turismo

Tegucigalpa- El ministro de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, informó que más de 1.6 millones de hondureños se movilizaron a nivel nacional durante el reciente feriado de Semana Santa, reflejando un crecimiento significativo del turismo interno en el país.
Según datos preliminares de la Secretaría de Turismo de Honduras, este incremento representa un 53% más en comparación con el año anterior, destacando además una distribución más equitativa de visitantes en distintos destinos turísticos.
El funcionario señaló que estos resultados han sido positivos tanto para los empresarios locales como para las comunidades receptoras. “Los resultados han sido bastante interesantes en favor de los empresarios y destinos turísticos, pero sobre todo para el orgullo de Honduras”, expresó.
No obstante, indicó que la derrama económica aún no puede cuantificarse con precisión, ya que este cálculo requiere un proceso más detallado basado en el perfil de gasto de los turistas. Se espera que estos datos estén disponibles la próxima semana, una vez que se hayan tabulado las encuestas correspondientes y recopilado la información de sectores como hotelería, operadores turísticos, restaurantes y transporte.
Ehrler Martínez también destacó la importancia de fortalecer los sistemas de medición, señalando que el país aún no cuenta con un observatorio turístico plenamente operativo, el cual se espera esté listo para futuras temporadas altas.
En cuanto a los destinos, resaltó una mayor afluencia en ciudades como La Ceiba, así como en zonas de sol y playa y otros puntos turísticos del interior del país, entre ellos Copán Ruinas, Gracias (Lempira), Santa Rosa de Copán, La Esperanza, Siguatepeque y Comayagua.
Finalmente, subrayó que este comportamiento positivo también responde a un trabajo coordinado con la Secretaría de Transporte, que luego de un bacheo fuerte permitió facilitar la movilización hacia diversos destinos, impulsando así el turismo interno en todo el territorio nacional.LB