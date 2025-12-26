Más de 1.4 millones de cruceristas visitaron Honduras al cierre del 2025

Tegucigalpa – La industria de cruceros cierra el año con más de 1.4 millones de cruceristas, al menos 30 mil llegaron en plenas fiestas navideñas y de Año nuevo, de acuerdo a lo informado por autoridades del sector.

Justamente el 25 de diciembre, cinco cruceros llegaron a Honduras con más de 30 mil turistas.

Entre las embarcaciones que arribaron a la isla de Roatán, en Islas de la Bahía está el Prince Cruise Line.

Previamente, la ministra del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Yadira Gómez, informó que la isla de Roatán proyecta cerrar el año 2025 con la llegada aproximada de 1.4 millones de turistas de cruceros, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del Caribe. VC