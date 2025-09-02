Más de 1.100 muertos y 3.200 heridos por el terremoto en Afganistán, según Media Luna Roja

Afganistán- Al menos 1.124 personas murieron y 3.251 resultaron heridas a causa del terremoto de magnitud 6,0 que sacudió la noche del domingo la provincia oriental de Kunar y otras regiones cercanas de Afganistán, informó este martes la Media Luna Roja afgana.

La organización detalló en la red social X que el sismo provocó graves pérdidas humanas y materiales en distritos como Nurgal, Sawkay, Watapur y Manugai, además de áreas de Laghman y Nangarhar.

Según la entidad, «muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros» y «las labores de rescate continúan» y más de 8.000 viviendas han sido destruidas.

El coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, Indrika Ratwatte, advirtió que el número de víctimas «probablemente aumentará», mientras que la organización cifra los afectados en más de 12.000.

«Hoy es el segundo día desde el terremoto, han pasado más de 32 horas, y los heridos siguen llegando», explicó a EFE el doctor Sharif Khamosh, del Hospital Regional de Nangarhar, en Jalalabad.

«Todavía recibimos reportes de personas atrapadas bajo los escombros. Algunos ya han muerto, y solo esta mañana tres aeronaves trajeron heridos al hospital», añadió.

Este martes, una larga fila de vehículos recorría una de las carreteras de montaña para llegar hasta las aldeas afectadas en Kunar, mientras helicópteros trasladaban suministros de ayuda y evacuaban heridos hacia los hospitales. Durante un recorrido por las zonas afectadas, EFE constato atascos en la vía de doble dirección, unos transportando heridos y otros enviando asistencia a las zonas devastadas.

Los helicópteros de la administración talibana evacuan a los afectados hacia hospitales en Jalalabad y Asadabad, mientras maquinaria pesada trata de despejar las carreteras, que han quedado bloqueadas por deslizamientos de tierra.

La destrucción alcanza viviendas, escuelas y mezquitas, además de tierras agrícolas y ganado, lo que agrava la vulnerabilidad económica de miles de familias rurales.

OCHA, la oficina de coordinación humanitaria de Naciones Unidas, identificó como prioridades inmediatas refugios temporales, agua potable, medicinas y alimentos de emergencia.

La ONU liberó cinco millones de dólares de su fondo de respuesta global, mientras el Reino Unido anunció un millón de libras en ayuda de emergencia y la India envió un millar de carpas y toneladas de alimentos. China, Pakistán, Irán, Egipto y la UE también ofrecieron apoyo.

Afganistán, inmerso en una profunda crisis económica y con un sistema sanitario debilitado por la falta de recursos, enfrenta enormes dificultades para atender la emergencia, agravada por las restricciones impuestas por el régimen talibán y la reducción de la ayuda internacional en los últimos dos años. EFE