Más de 1.1 millones de estudiantes están fuera del sistema educativo en Honduras, advierte ASJ

Tegucigalpa – La directora de Educación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Ana Jansy Alvarado, alertó que Honduras enfrenta un serio retroceso en la cobertura educativa, al señalar que el país pasó de un 70 % de estudiantes dentro del sistema en 2014 a apenas un 63 % en 2025.

Según la especialista, esta reducción implica que alrededor de 1.1 millones de niños y jóvenes están actualmente fuera del sistema educativo, una situación que podría agravarse si no se implementan medidas urgentes para reincorporarlos.

“Si no se implementan acciones concretas para integrarlos al sistema educativo, va a ser muy difícil reconectarlos nuevamente en el salón de clases”, advirtió Alvarado.

De acuerdo con los análisis y estudios internacionales citados por la experta, los factores económicos son la principal causa de deserción escolar, mientras que la desmotivación ocupa el segundo lugar. Sin embargo, aclaró que esto no significa que las familias hayan dejado de valorar la educación.

Alvarado explicó que el problema radica en que muchos estudiantes no perciben una conexión entre lo que aprenden en las aulas y las oportunidades de empleo, lo que termina influyendo en la decisión de abandonar la escuela.

“La percepción de que lo que reciben en clase no logra conectarse con el empleo hace que muchos jóvenes tomen la decisión de no continuar en el sistema educativo”, señaló.

La directora de Educación de ASJ también subrayó que el problema no se limita a la cobertura. Honduras enfrenta además serios rezagos en calidad educativa, ya que el país se encuentra 34 % por debajo del promedio de los países de la región en lectura y matemáticas.

Ante esta situación, planteó la necesidad de implementar una estrategia nacional para recuperar los aprendizajes perdidos y garantizar que los estudiantes que permanecen en el sistema adquieran las competencias necesarias para su desarrollo. LB