Más claridad en cada llamada: así funcionan los nuevos Galaxy Buds4

Tegucigalpa – En el más reciente Galaxy Unpacked, Samsung presentó la nueva serie Galaxy Buds4, llevando la experiencia de audio a un nuevo nivel. Con un enfoque en comodidad, diseño y sonido de alta fidelidad, estos auriculares no solo destacan al escuchar contenido, sino también al momento de comunicarse.

Gracias a la tecnología HD Voice, la serie Galaxy Buds4 ofrece llamadas significativamente más claras, reduciendo el ruido de fondo y capturando con precisión cada palabra. Ya sea en una llamada de trabajo o una conversación cotidiana, los usuarios pueden disfrutar de una calidad de voz más natural y definida.

IA y múltiples micrófonos para una voz más clara

La mejora en la calidad de las llamadas comienza con un sistema avanzado de captura de voz. Los Galaxy Buds4 integran múltiples micrófonos junto con una Voice Pick Up Unit (VPU), capaces de detectar la voz del usuario y priorizarla sobre el ruido ambiental.

A través de inteligencia artificial, los auriculares analizan el sonido en tiempo real para separar la voz de interferencias como el viento, el tráfico o conversaciones cercanas.

El resultado es una experiencia de comunicación mucho más limpia, incluso en entornos desafiantes.

HD Voice: más detalles, más naturalidad

A diferencia de las llamadas Bluetooth tradicionales, que limitan el rango de frecuencias, HD Voice amplía el ancho de banda hasta 16 kHz (super wide band), permitiendo transmitir una mayor riqueza de matices en la voz.

Esto se traduce en conversaciones donde se perciben claramente sonidos sutiles —como “s”, “f” o “th”— que suelen perderse en sistemas convencionales. Al conservar estos detalles, las llamadas se sienten más cercanas a una conversación cara a cara.

Un ecosistema que potencia la experiencia

La serie Galaxy Buds4 alcanza su máximo potencial al integrarse con dispositivos Galaxy, como la nueva serie Galaxy S26. La conexión es inmediata: basta con abrir el estuche para emparejarlos y comenzar a disfrutar de una experiencia optimizada de extremo a extremo.

Esta integración permite que funciones como HD Voice operen de manera más eficiente, garantizando que cada llamada mantenga la claridad y naturalidad de la voz, incluso en movimiento.

Cómo activar HD Voice

Para aprovechar esta función, los usuarios pueden activarla fácilmente desde su smartphone Galaxy: Ajustes > Ajustes de Galaxy Buds > Calidad de sonido y efectos > Opciones avanzadas de calidad > Super wide band speech

Con la serie Galaxy Buds4, Samsung continúa evolucionando la experiencia de audio inalámbrico, integrando inteligencia artificial y conectividad avanzada para ofrecer no solo mejor sonido, sino también mejores conversaciones.