Más acceso financiero para una zona en crecimiento: Ficohsa llega a El Zamorano

El Zamorano – Como parte de su compromiso de acercar servicios financieros de calidad a más comunidades del país, Ficohsa Honduras anunció la apertura de su nueva agencia en El Zamorano, ubicada en Plaza Los Carretos, Km. 29, carretera a Danlí, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.

–La nueva agencia, ubicada en Plaza Los Carretos, Km. 29, carretera a Danlí, representa la primera presencia física de Ficohsa en la zona y fortalece el acceso a soluciones financieras para personas, emprendedores y empresas.

La nueva sucursal constituye la primera presencia física de la institución financiera en esta zona del país, acercando servicios bancarios a una comunidad caracterizada por su actividad productiva, comercial y académica.

Con esta apertura, Ficohsa continúa ampliando su cobertura nacional y reafirma su compromiso de facilitar el acceso a soluciones financieras que contribuyan al desarrollo económico de las personas, emprendedores y empresas de la región.

“La apertura de esta agencia representa una inversión en confianza, inclusión financiera y crecimiento para una zona con gran dinamismo productivo y potencial económico. Queremos acompañar a nuestros clientes con soluciones que les permitan alcanzar sus metas y seguir contribuyendo al progreso de El Zamorano y sus alrededores”, expresó Fernando Fortín, vicepresidente de Canales de Ficohsa.

Una apuesta por el crecimiento

La zona de El Zamorano y sus alrededores se ha consolidado como un importante punto de desarrollo para el sector agrícola, comercial y de servicios. La llegada de Ficohsa busca responder a las necesidades financieras de una comunidad en constante crecimiento, brindando atención cercana y acceso a productos diseñados para acompañar sus proyectos personales y empresariales.

La nueva agencia ofrece servicios de banca de personas, banca empresarial, fondos de pensión y soluciones de pago a través de FicoPOS. Asimismo, los clientes podrán realizar depósitos, retiros, apertura de cuentas digitales, cobro de remesas y pago de servicios, tanto en ventanilla como mediante cajero automático.

Ubicada en Plaza Los Carretos, la agencia atenderá de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., acercando una alternativa bancaria moderna, segura y accesible para los habitantes de la zona.

Esta apertura forma parte de la estrategia de crecimiento de Ficohsa para fortalecer su presencia en comunidades clave del país y continuar impulsando el acceso a servicios financieros que generen bienestar, desarrollo y nuevas oportunidades para los hondureños.