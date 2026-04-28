Marvin Ponce sugiere garantizar representación de Libre en CNE y TJE

Tegucigalpa- El asesor presidencial Marvin Ponce instó a los actores políticos a garantizar la participación del partido Libertad y Refundación (Libre) en la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), advirtiendo que excluir a esta fuerza política sería un error estratégico e institucional.

–Según Ponce garantizar representación de Libre en CNE y TJE, evitaría desequilibrios políticos.

Ponce cuestionó la postura de algunos sectores que promueven la idea de “ni un milímetro para Libre”, calificándola como incorrecta, al considerar que este partido se ha ganado su espacio en los organismos electorales a través de los procesos democráticos.

“A Libre le corresponde tener representación porque es una fuerza política consolidada. Sería un error que liberales y nacionalistas se repartan únicamente las cuotas del sistema electoral”, manifestó.

El asesor también planteó que, en caso de que se decida excluir a Libre, se debería optar por la incorporación de perfiles independientes con alta capacidad técnica y credibilidad.

“Hay gente independiente de primer nivel en los listados. Si no se incluye a Libre, al menos se debería apostar por figuras con solvencia profesional”, señaló.

No obstante, insistió en que lo más adecuado sería mantener un equilibrio político, incluso proponiendo que se considere a representantes del ala moderada de Libre, mencionando corrientes vinculadas a figuras como Rafael Sarmiento y Rasel Tomé.

En otro punto, Ponce criticó la situación de magistradas propietarias del CNE, en relación a que asuman funciones en el exterior, pues a su criterio esto debilita la institucionalidad.

Lo correcto es que renuncien a sus cargos si van a asumir otras responsabilidades. El país necesita instituciones sólidas, afirmó.

Finalmente, Ponce subrayó que el fortalecimiento del sistema electoral debe centrarse en garantizar transparencia y confianza ciudadana, recordando que los procesos electorales recientes han sido impulsados más por la presión de la ciudadanía, organizaciones civiles y la prensa, que por la propia clase política.LB