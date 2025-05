Marvin Ponce: “El 1 de mayo ya no es de los obreros, ahora es de Libre para tapar sus fracasos”

Tegucigalpa-El analista político Marvin Ponce lamentó la pérdida del sentido histórico y reivindicativo del Día Internacional del Trabajador en Honduras, asegurando que el 1 de mayo ha dejado de ser un espacio para honrar a los mártires de Chicago y a los huelguistas del 54, para convertirse en una plataforma política del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre).

“¡Qué tristeza, qué tristeza! Ya el primero de mayo no es la reivindicación por los mártires de Chicago ni el recordatorio de la huelga del 54”, expresó Ponce con tono crítico en un mensaje colgado en su cuenta de X. Según el analista, las centrales obreras han desaparecido como actores públicos y ya no cumplen su papel de lucha por los derechos laborales ni por las causas históricas del pueblo hondureño.

A juicio de Ponce, actualmente “no logran organizar sindicatos, no logran reivindicar derechos laborales, no logran preservar los derechos adquiridos en luchas populares”.

Señaló que el movimiento obrero ha sido desplazado por el partido de gobierno, y que ahora “el convocante del primero de mayo no es Carlos H Reyes, no es Daniel Durón, no son los dirigentes de la FUTH o la CUTH, sino Manuel Zelaya Rosales, dirigente de Libre, que se ha apropiado de la lucha de los trabajadores”.

El analista cuestionó que la movilización convocada por Libre tiene como objetivo desviar la atención de los problemas que afectan a los hondureños. “Lo hacen para que la gente no reclame por el alto costo de la vida, por la falta de derechos laborales, por la mala seguridad pública, por la corrupción del gobierno y por la falta de seguridad alimentaria, acceso a la tierra y una verdadera reforma agraria”, apuntó.

Finalmente, Ponce denunció que el partido de gobierno utiliza el primero de mayo como bandera política para proteger la imagen de la presidenta Xiomara Castro. “Los liderazgos populares que lucharon por los desaparecidos de los años 80, por los mártires y por las causas del pueblo, han sido desplazados por un afán de defender un gobierno que no sirve”, concluyó.LB