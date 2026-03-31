Marvin Ponce dice que analiza propuesta de integrar equipo de asesores del gobierno de Asfura

Tegucigalpa – El analista político Marvin Ponce confirmó que ha sido llamado para integrar un equipo de asesores del gobierno de Nasry Asfura, “vamos a ver de qué se trata y tomar una decisión definitiva”, sostuvo.

Ponce indicó que el acercamiento provino tanto de miembros del gabinete como del propio mandatario.

“He sido llamado por el equipo de ministros del presidente y por el mismo presidente Asfura para que me incorpore a un equipo de asesores presidenciales”, afirmó a periodistas.

Dijo que “nuestra humildad, honestidad, trabajo y experiencia la vamos a poner con una condición si el gobierno es transparente”, apuntó. IR