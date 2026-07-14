Marvin Ponce: candidatura de Juan Orlando Hernández solo beneficiaría a Libre

Tegucigalpa – El asesor presidencial Marvin Ponce estimó que el expresidente Juan Orlando Hernández no será el candidato presidencial del Partido Nacional, al afirmar que eso únicamente beneficiaría al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Según su criterio, la participación de Hernández reactivaría el discurso político de Libre, al recordar que ese partido construyó buena parte de su campaña alrededor del rechazo al exgobernante.

«El único impacto político que va a tener Juan Orlando es que va a revivir a Libre. Su estrategia siempre se ha centrado en Juan Orlando, siempre por el Fuera JOH», manifestó.

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Ponce sostuvo que el exmandatario, de regresar a Honduras, deberá enfocarse en asuntos personales, por lo que descartó que un retorno inmediato a la política sea conveniente para él o para el nacionalismo.

«Ya no tiene mucha cabida política. Partidos centenarios como el Partido Nacional no creo que le van a abrir la puerta de un día para otro», afirmó.

También señaló que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ya se perfila como futuro candidato presidencial, por lo que consideró que la participación de Hernández no beneficiaría la unión del Partido Nacional.

«La única forma de tener el poder es que se tire como diputado de Lempira, como alcalde de Gracias, o que cree un movimiento político al interior del Partido Nacional y compita con los nuevos liderazgos», expresó.

Finalmente, Ponce insistió que la Constitución no permite la reelección, por lo que aconseja al exmandatario que su prioridad sea atender su situación judicial una vez retorne al país. AD