Marvin Ponce adelanta que Carlos Enrique Cardona podría sustituir a Marlon Ochoa en el CNE

Tegucigalpa – Marvin Ponce, asesor del gobierno que preside Nasry Asfura, adelantó hoy que el consejero suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Enrique Cardona, podría sustituir a Marlon Ochoa quien fue suspendido de su cargo tras enfrentar un juicio político.

“El señor Cardona se ganó el derecho a ser consejero propietario, el señor Cardona debería ser elevado a consejero propietario”, señaló el asesor presidencial a periodistas en Tegucigalpa.

Carlos Enrique Cardona Hernández es uno de los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral designados para integrar el pleno cuando alguno de los consejeros propietarios no pueda asistir.

Ante la negativa de brindar una declaratoria oficial a nivel presidencial por parte de Marlon Ochoa, el 24 de diciembre de 2025, Cardona integró el pleno junto a las Consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, lo que permitió conocer al ganador del proceso electoral.

“Cardona quien apoyó las elecciones en el último mes debería ser elevado a consejero propietario”, insistió Marvin Ponce.

Pese a que Cardona cuenta con el apoyo del oficialismo, el Partido Libertad y Refundación (Libre) defiende que este un puesto político que les corresponde por lo tanto ellos deberían nominar a un sustituto de Ochoa. (RO)