Martino dice que las reglas de MLS hacen «imposible» el fichaje de Neymar por Inter Miami

Chicago (EEUU) – El argentino Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, aseguró este viernes que el fichaje del brasileño Neymar Junior por su equipo es ahora mismo «imposible» por cómo están las reglas salariales de la MLS, al ser preguntado sobre si le gustaría volver a trabajar con el exbarcelonista.

«Yo llegué al Barcelona en el mismo momento que Ney, fue un buen año, para mí poder dirigir a jugadores de tanta jerarquía siempre es especial. Pero no hay más que eso», dijo Martino en la rueda de prensa previa al partido de ‘playoffs’ contra el Atlanta United.

«Ya habiendo venido Leo (Messi) y el resto de los muchachos, lo que no me imagino es, si la liga no flexibiliza el tema salarial, cómo se llevaría adelante. No sé la puesta en marcha cómo sería. Si hay algo que tiene la MLS, es que las reglas son estrictas. Partiendo de estas bases hoy esto es imposible», concluyó.

El Inter Miami afrontará este sábado el segundo partido de la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ de la MLS, al mejor de los tres encuentros.

Martino destacó que, a estas alturas de la temporada, no es el momento de especular sobre la alineación.

«Cuando fuimos la vez pasada no tuvimos problemas con el césped sintético. Nosotros llevamos de temporada regular 35 partidos, estamos a cuatro de conseguir el objetivo, y los cuatro se juegan semana a semana. No es hora de tener ningún tipo de especulación», subrayó.

Y prometió que la mentalidad ofensiva de su club no va a cambiar.

«Es muy difícil cuando un equipo ha jugado toda una temporada con una búsqueda común cambiar por un solo partido. Teniendo la ventaja de haber ganado el primer partido, si tenemos la posibilidad de ganar mañana estaríamos mucho más tranquilos», dijo.

Martino regresará a Atlanta, un club que el argentino dirigió de 2016 a 2018 y con el que fue campeón de la MLS.

«Atlanta siempre será un lugar muy especial para mí, volver siempre me genera alegría. Mi reconocimiento, mi respeto y agradecimiento por Atlanta estarán permanentemente», afirmó. JS