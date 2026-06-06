Martínez advierte que Chile le «va a exigir mucho» a Portugal

Lisboa.- El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, advirtió este viernes de que la selección de Chile «va a exigir mucho» a su equipo en el amistoso que jugarán mañana, sábado, y destacó la «flexibilidad» y las «ideas muy claras» del combinado dirigido por Nicolás Córdova.

«(Chile) es una selección nueva. Creo que el profe Nicolás Córdova está haciendo un trabajo muy interesante. Me encantan sus ideas de juego posicional (…) Es un equipo que tiene mucha flexibilidad y que nos va a exigir mucho», dijo Martínez en la conferencia de prensa previa al partido de este sábado.

Además, consideró que ‘La Roja’ es una selección «muy bien trabajada», con «ideas muy claras» y que «con el balón defiende muy bien los duelos individuales».

El técnico español anticipó además un duelo «muy competitivo» teniendo en cuenta el período de transición que atraviesa Chile, al que describió como «una selección que tiene el propósito de crecer».

«Para nosotros es un partido de preparación para el Mundial; para Chile, creo que es un partido para preparar el futuro de esta selección, y eso hace que sea un partido muy competitivo», dijo Roberto Martínez.

Esto encaja con el objetivo del equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, que es prepararse para «el nivel de exigencia individual de la selección de Colombia», que será uno de sus rivales en el grupo K del Mundial de 2026, junto a Uzbekistán y República Democrática del Congo.

En su rueda de prensa desde el Estadio Nacional de Jamor, en las afueras de Lisboa y que será escenario este sábado del partido, Roberto Martínez también compartió su admiración por el fútbol chileno y por un jugador en particular, Jean Beausejour.

«Fue un jugador increíble (…). Un ganador nato. Hablar del futbolista chileno es hablar de Jean Beausejour», dijo Martínez sobre el excentrocampista, quien fue su jugador en el Wigan inglés.

Previamente, el centrocampista del Mallorca Samú Costa afirmó que esperan un Chile «muy intenso y bastante atrevido».

«Sabemos que es una selección que se encuentra en un proceso de reconstrucción. Tiene jugadores jóvenes, que tienen mucha energía y muchas ganas de enseñar que merecen estar en una gran selección como la de Chile», dijo Costa.

«Tenemos que estar preparados para una selección que viene con muchas ganas de hacer un buen partido, y los respetamos al máximo», añadió.

Portugal se enfrentará este sábado a Chile en su primer partido de preparación para el Mundial de 2026, tras el cual se medirá a Nigeria el próximo día 10, antes de partir hacia el torneo que se disputará en EE. UU., México y Canadá. EFE/ir