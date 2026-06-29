Martinelli: «No hay cómo explicar lo que estoy sintiendo ahora»

Redacción Deportes – El delantero Gabriel Martinelli, autor del gol del triunfo por 2-1 que clasificó este lunes a Brasil a los octavos de final del Mundial a expensas de Japón, se declaró feliz por el logro, pero sin palabras para describir la alegría que ha dado a su país.

“No hay palabras para describir la alegría que hay en mi corazón ahora de ver a todo el pueblo brasileño feliz con la clasificación. No hay cómo explicar lo que estoy sintiendo ahora. Sabía que iba a tener mi oportunidad hoy y gracias a Dios conseguí convertir el gol del pase”, dijo el jugador el Arsenal inglés al término del partido.

El delantero de 25 años admitió que en el Arsenal inglés no suele jugar en el rol de punta, como hoy le pidió Carlo Ancelotti al entrar para sustituir a Matheus Cunha en el minuto 65.

«El míster ha venido hablándome sobre que puedo ocupar ese lugar jugando por dentro. Entonces estoy feliz de estar en este equipo sin importar la posición», aseveró el futbolista de 25 años. JS