Martes Santo: día de controversia, silencio y preparación para el misterio central de la fe

Tegucigalpa- El Martes Santo, también conocido como “Martes de la Controversia”, marca un momento de profunda reflexión dentro del camino espiritual de la Semana Santa, invitando a los fieles a intensificar su preparación para el Triduo Pascual, el corazón del Año Litúrgico.

De acuerdo con las enseñanzas de la iglesia católica, el Triduo Pascual comprende los días en los que se conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, iniciando con la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo y culminando con la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo, cuya alegría se extiende hasta el Domingo de Resurrección.

En este contexto, el Martes Santo adquiere un carácter especial. Es un llamado a vivir con reverencia, humildad y recogimiento, fortaleciendo la oración tanto a nivel personal como familiar y comunitario. Los expertos en temas religiosos destacan que este día invita a hacer silencio interior, una pausa necesaria para preparar el corazón ante los misterios más profundos de la fe cristiana.

El nombre de “Martes de la Controversia” recuerda los momentos en los que Jesucristo enfrentó a sus acusadores, tanto líderes religiosos como políticos de su tiempo, en un ambiente cargado de tensión e injusticia. A pesar de su inocencia, fue objeto de sospecha, traición y rechazo, incluso por parte de uno de sus discípulos, Judas.

Según el Evangelio de San Juan (Jn 13, 21-33, 36-38), este día rememora uno de los episodios más decisivos antes de la Pasión: el anuncio de la traición. Un momento que refleja no solo el dolor de Cristo, sino también la fragilidad humana frente a la verdad.

La jornada plantea, además, una reflexión personal: ¿cuántas veces el ser humano repite ese juicio injusto, poniendo en duda lo sagrado desde la desconfianza o la indiferencia? Antes incluso del primer golpe físico, la figura de Cristo ya había sido desfigurada por el juicio de los hombres.

El Martes Santo, entonces, no solo recuerda un hecho histórico-religioso, sino que interpela a la conciencia. Es una oportunidad para detenerse, orar y reconocer, en medio del silencio, la necesidad de acoger con mayor profundidad el mensaje de fe y redención, recuerdan lideres religiosos. LB