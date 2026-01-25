El martes ingresará nuevo frente frío a Honduras

Tegucigalpa – Las autoridades del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informaron que un nuevo frente frío afectará el país a partir del próximo martes.

– La temporada de frentes fríos finaliza hasta en marzo.

El llamado es para la población a tomar las medidas de prevención. Para este domingo, continúan las condiciones secas sobre la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, por la tarde el viento del noreste y este, ingresarán humedad desde el mar Caribe y estará generando lluvias y lloviznas débiles y aisladas en la región oriental del país.

El resto del país mostrará condiciones secas. IR