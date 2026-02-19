Nasralla y Martell cruzan mensajes públicamente y evidencian fractura en el Partido Liberal

Tegucigalpa-Un cruce de mensajes entre el excandidato presidencial Salvador Nasralla y el dirigente liberal Eduardo Martell dejó al descubierto la división interna que persiste en el Partido Liberal de Honduras, apenas tres meses después de las elecciones generales.

La controversia inició cuando Martell aclaró públicamente que el Partido Liberal “no ha nominado oficialmente a nadie” a cargos dentro del actual gobierno, señalando que quienes han aceptado posiciones lo han hecho a título personal y sin comprometer a la institución política.

“Jamás se discutió y de haberlo hecho la respuesta hubiese sido NO”, expresó Martell, marcando distancia entre las decisiones individuales y la postura oficial del partido.

Sin embargo, Nasralla respondió con fuertes señalamientos, asegurando que las personas nombradas en puestos gubernamentales por el partido que obtuvo 1.2 millones de votos —frente a los 1.8 millones que, según él, respaldaron la candidatura liberal— habrían sido recomendadas por un exdirigente que fungió como autoridad hasta marzo de 2025.

El excandidato fue más allá al acusar que, sin consulta al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPLH), se ordenó la inscripción como diputado y jefe de bancada de una persona que, según afirmó, no participó ni en elecciones primarias ni generales, señalando además supuestas irregularidades vinculadas a futuras embajadoras que ahora siguen en el Consejo Nacional Electoral.

Nasralla también cuestionó el silencio de sectores jurídicos, sugiriendo que sería “interesante conocer la opinión de abogados independientes que no viven de las chambas del gobierno de turno”.

El intercambio evidencia tensiones no resueltas dentro del liberalismo hondureño, en momentos en que el partido aún enfrenta cuestionamientos sobre su rol tras los comicios y la estrategia asumida por sus máximas autoridades.

A tres meses de las elecciones, el debate público entre figuras representativas del liberalismo deja en evidencia que la unidad interna continúa siendo uno de los principales desafíos para la institución política.