Marmoush, baja contra el United por una lesión en la rodilla

Londres – Omar Marmoush, atacante del Manchester City, se perderá, como mínimo, el derbi de esta semana contra el Manchester United por la lesión en la rodilla que sufrió con Egipto.

El delantero sufrió un choque en los primeros minutos del 0-0 contra Burkina Faso de este martes y tuvo que retirarse del campo con signos de dolor en la rodilla.

El City confirmó este miércoles que Marmoush pasó pruebas en Egipto antes de volver a Inglaterra y que se perderá el partido de este domingo contra el United en el que los de Pep Guardiola tratarán de romper una racha de dos derrotas consecutivas en la Premier League.

El futbolista volverá ahora a Mánchester y comenzará su rehabilitación para estar a las órdenes de Guardiola lo antes posible.

Marmoush, por el que el City pagó 70 millones de euros al Eintracht de Frankfurt, ha marcado ocho goles en 28 encuentros para el City. Se une en la lista de lesionados del City a Rayan Cherki, que sufre un problema en los isquiotibiales. EFE