Marlon Ochoa y Mario Morazán asignados por el Gobierno a participar en la reunión de la OEA

Tegucigalpa – El consejero Marlon Ochoa y del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán fueron designados por el Gobierno para que participen en su representación en la sesión convocada por la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos.

La reunión de la OEA esta programada para el martes 25 de noviembre a las 2:30 de la tarde.

“La Misión Permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicita muy amablemente incorporar a la orden del día la participación de los siguientes panelistas: del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa y del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán”, según la nota verbal enviada ante la Consejo Permanente de la organización continental.

Varios países solicitaron a la organización realizar una sesión extraordinaria para tratar el tema de Honduras, ante la crisis que se registra por el proceso electoral. IR