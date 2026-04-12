Marlon Ochoa y demás funcionarios suspendidos deben someterse a juicio político: Espinoza

Tegucigalpa – La exdiputada Maribel Espinoza señaló que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) deben ser sometidos a juicio político.

Citó los artículos 1, 14 y 15 de la Ley Electoral como las violaciones que cometió Ochoa en su cargo como no asistir o abandonar las sesiones del CNE sin autorización.

“Marlon Ochoa, y los demás funcionarios que incurrieron en las mismas actuaciones, no tienen defensa alguna para evitar su destitución en el juicio político”, dijo la excongresista.

Espinoza alegó que hay pruebas irrefutables que Ochoa debe ser removido de su cargo de consejero del CNE por ausentarse de manera injustificada en las sesiones del pleno.

Afirmó que hubo acciones de claro dolo cometidas por el consejero con la intención de boicotear el proceso electoral e impedir la alternancia en el ejercicio del poder.

La también abogada acusó a la cúpula del Partido Libertad y Refundación (Libre) de planificar una estrategia para quedarse en el poder e impedir un cambio de gobierno a través del boicot con Ochoa siendo uno de sus ejecutores.

Aunque reflexionó que la figura del juicio político solo debe ser utilizada en casos de gravedad señalando el caso de Marlon Ochoa como un “claro ejemplo”.

Apuntó que esta figura debe sentar un precedente para que políticos nunca más se atrevan a intentar romper el orden constitucional.

También pidió a los diputados del Partido Nacional y demás instituciones políticas que no utilicen el juicio para “motivaciones ocultas” de querer escoger a un sustituto que los favorezca.

Recomendó que debe darse oportunidad a los partidos políticos pequeños para integrar el pleno de consejeros del CNE. AG