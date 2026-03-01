Marlon Ochoa señala que no cree en la justicia ante un posible juicio político en el CN

Tegucigalpa – El miembro del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, afirmó en las últimas horas que seguirá ejerciendo su cargo apegado a la ley y que no cree en la justicia en referencia a un posible juicio politico en su contra en el Congreso Nacional.

Ochoa fue visto entregando de manera personal la credencial al alcalde de San Marcos de Sierra en Intibucá, Omar Pineda, tras fallo del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

“No creo en la justicia, en función de las discusiones que ha habido no se está discutiendo el fondo y ni siquiera si se tienen los votos o no. El juicio tiene un procedimiento reconocido en la ley especial, y ni siquiera se está discutiendo”, dijo el consejero.

Respecto al permiso que solicitaron las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, contestó que seguirá en su cargo.

El consejero señaló que, si se le permite seguir en el CNE, le tocará encargarse de las elecciones primarias 2029 y preparar los comicios generales.

Aunque reconoció que la Ley Electoral requiere de reformas que deben ser aprobadas en el Congreso Nacional. AG