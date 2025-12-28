Marlon Ochoa se queja porque presidenta del CNE no convoca a pleno tras recibir informe de auditoría

Tegucigalpa – El integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, acusó a la presidenta Ana Paola Hall de no convocar a sesión del pleno como prometió luego que recibiera un informe de auditoría interna en torno a las actas con inconsistencias en los niveles electivos de diputados y alcaldes.

A través de su cuenta de red social “X”, Ochoa informó que ya recibieron el informe de auditoría externa que señala la existencia de 61 alcaldías con diferencias menores del 5% que tienen 879 actas con inconsistencias que deben ser contadas en escrutinio especial.

Añadió que el informe de auditoría externa recomienda iniciar el escrutinio especial por las de mayor carga electoral, es decir, la alcaldía del Distrito Central.

“A pesar de que la consejera Ana Paola Hall dijo que al recibir ese informe reanudaría la sesión, es más de la medianoche y no se ha convocado a sesión de Pleno nuevamente”, posteó.

Finalmente, indicó que los hondureños deben sacar sus propias conclusiones con respecto a este nuevo intento por obstaculizar el conteo y robarse la elección. AG